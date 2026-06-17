أسعار الدجاج والبيض في اليابان تسجل مستويات قياسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن أسعار الدجاج والبيض في اليابان خلال شهر يونيو/حزيران ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الوزارة بجمع البيانات في أغسطس/آب 2003.

وبلغ متوسط ​​سعر الدجاج في اليابان 155 ينًا لكل 100 غرام، بزيادة قدرها ين واحد عن الشهر السابق.

وظل الطلب على الدجاج، الذي يُعتبر سعره منخفضًا نسبيًا، قويًا رغم ارتفاع الأسعار. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار الدجاج المستورد ساهم في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدجاج بشكل عام.

وبلغ متوسط ​​سعر عبوة البيض (10 بيضات) 309 ينات، وهو نفس أعلى مستوى سُجّل في مارس/آذار ومايو/أيار، والذي تأثر بإعدام الدجاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

وأعلنت الوزارة عن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار إمدادات البيض، الذي غالبًا ما ترتفع أسعاره بسبب تفشي إنفلونزا الطيور. وتشمل التدابير تعزيز أساليب إدارة الدجاج لتقليل عمليات الإعدام وإنشاء مجموعة دراسة مشتركة بين القطاعين العام والخاص حول طرق الكشف المبكر عن الدجاج المصاب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)