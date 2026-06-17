اليابان ستدعم إعادة إعمار الشرق الأوسط بعد الاتفاق النهائي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي ”بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، سنبذل قصارى جهدنا ونلعب دورا في تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها“.

ووفقاً لتقارير إخبارية، فإن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخراً بين واشنطن وطهران تتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار في إيران والتي ستنفذها الشركات اليابانية جزئياً.

ورفض كيهارا التعليق على ذلك بالتفصيل، قائلاً إن المذكرة لم تُنشر بعد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)