حزب سانسيتو المعارض يقدم مشروع قانون لإنشاء وكالة لشؤون الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدم حزب سانسيتو المعارض، يوم الأربعاء، مشروع قانون لإنشاء وكالة حكومية يابانية تتولى تنسيق السياسات المتعلقة بالأجانب بين الوزارات والهيئات المختلفة.

ويدعو مشروع القانون، الذي قُدِّم إلى مجلس الشيوخ الياباني، إلى إنشاء الوكالة كهيئة خارجية تابعة لمجلس الوزراء، وتعيين وزير مسؤول عنها.

كما يهدف مشروع القانون إلى إلغاء وكالة خدمات الهجرة، التابعة لوزارة العدل، على أن تُدمج مهامها في الوكالة الجديدة المزمع إنشاؤها لتنسيق السياسات المتعلقة بالأجانب، في مجالات مثل العمل والضمان الاجتماعي والأمن العام، بين الوزارات والهيئات المعنية.

وصرح رئيس حزب سانسيتو، سوهي كاميا، للصحفيين بأن السياسات المتعلقة بالأجانب في ظل حكومة رئيسة الوزراء تاكايتشي ”غير كافية على الإطلاق“. وأضاف: ”نحن بحاجة إلى سياسات أقوى وأكثر وضوحًا“.

كما دعا إلى وضع حد أقصى لعدد الأجانب المقيمين في البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)