نيسان تطلق الجيل الجديد من سيارة كيكس الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور، يوم الأربعاء، أنها ستطرح الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة ”كيكس“ (Kicks) يوم الخميس، وذلك في أول عملية إعادة تصميم كاملة للطراز منذ ست سنوات.

وتأمل نيسان أن تسهم السيارة الجديدة في تنشيط مبيعاتها وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، الذي يشهد نموًا متواصلًا. وقد تجاوزت المبيعات العالمية لطراز كيكس منذ إطلاقه 1.8 مليون سيارة.

ويأتي الجيل الثاني مزودًا بالنسخة الثالثة من نظام ”e-POWER“ الهجين الذي تطوره نيسان، ليصبح أول طراز ضمن تشكيلة الشركة في اليابان يعتمد هذا النظام الجديد، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الضوضاء والاهتزازات أثناء القيادة.

كما حصلت السيارة على تحسينات في المساحة الداخلية، حيث أصبحت المقاعد الخلفية أكثر رحابة، إلى جانب زيادة سعة صندوق الأمتعة، بما يتناسب مع احتياجات العائلات التي تستهدفها الشركة بشكل رئيسي.

وكانت نيسان قد أطلقت طراز كيكس لأول مرة في الأسواق العالمية عام 2016 قبل طرحه في السوق اليابانية. إلا أن أداءه المحلي ظل محدودًا، إذ بلغت مبيعاته في اليابان نحو 110 آلاف وحدة فقط، ما دفع الشركة إلى التعويل على الجيل الجديد لاستعادة الزخم في هذه الفئة الحيوية من السيارات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)