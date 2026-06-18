تشديد القيود على أماكن الإقامة الخاصة المعروفة باسم ”مينباكو“ في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة السياحة اليابانية، يوم الأربعاء، أنها تعتزم منح الحكومات المحلية صلاحية فرض حظر فعلي على خدمات الإقامة الخاصة المعروفة باسم ”مينباكو“، من خلال إصدار مراسيم محلية في حال تسببت هذه المرافق في الإضرار بالبيئة المعيشية للسكان.

ويأتي هذا التوجه بهدف الحد من المشكلات المرتبطة ببعض مرافق ”مينباكو“، مثل الضوضاء الصاخبة التي يسببها النزلاء وعدم الالتزام بقواعد فرز وإخراج النفايات. وتخطط الوكالة لإصدار إشعار رسمي إلى الحكومات المحلية في مختلف أنحاء اليابان بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس وكالة السياحة اليابانية، شيجيكي موراتا، خلال مؤتمر صحفي: «تظهر العديد من المشكلات نتيجة وجود عدد كبير من مرافق ”مينباكو“ حتى داخل المناطق السكنية الهادئة».

وبموجب قانون أعمال الإقامة الخاصة، يُسمح حالياً بتشغيل مرافق ”مينباكو“ لمدة تصل إلى 180 يوماً سنوياً. إلا أن الوكالة تعتزم السماح للحكومات المحلية بتحديد الحد الأقصى لأيام التشغيل عند صفر يوم عبر المراسيم المحلية، وهو ما يعادل عملياً حظر هذه الخدمات.

ومن المتوقع تطبيق هذا الإجراء في المناطق التي يُخشى فيها من تزايد مرافق ”مينباكو“، ولا سيما في الأحياء السكنية الهادئة أو بالقرب من المدارس، حيث قد تؤثر على جودة الحياة للسكان أو على البيئة التعليمية للأطفال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)