مقصورات حصرية تعزز الراحة والخصوصية على متن الشينكانسن في اليابان

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طوكيو- ( جيجي برس)-- أعلنت شركتا سكك حديد وسط اليابان (JR Tokai) وسكك حديد غرب اليابان (JR West)، يوم الأربعاء، عن إطلاق مقصورات خاصة فاخرة جديدة على متن قطارات توكايدو وسانيو شينكانسن فائقة السرعة، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وستُخصص هذه المقصورات للعربة السابعة، ضمن فئة جديدة تحمل اسم ”سوبريم كلاس“ (Supreme Class)، وتستوعب شخصين. وتبلغ تكلفة الرحلة بين محطة طوكيو ومحطة شين-أوساكا 60,790 ينًا للشخص الواحد في اتجاه واحد، أي بزيادة قدرها 41,400 ين مقارنةً بسعر مقعد الدرجة الخضراء (Green Car).

كما تخطط الشركتان لتوفير مقصورات فردية في العربة العاشرة، إلى جانب مقصورات شبه خاصة سيتم طرحها خلال السنة المالية 2027 التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وستتميز المقصورات الجديدة بمقاعد فاخرة قابلة للإمالة بالكامل وأبواب خاصة قابلة للقفل، على أن تكون الحجوزات متاحة حصريًا عبر الإنترنت.

وقال شونسوكي نيوا، رئيس شركة JR Tokai، خلال مؤتمر صحفي: ”تتيح لنا فئة سوبريم كلاس تقديم مستوى أعلى من الخدمة للعملاء الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر راحة وفخامة وجودة“.