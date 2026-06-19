اليابان تترقب موقف كوبو قبل مواجهة تونس المقبلة في كأس العالم

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تينيسي - (جيجي برس)-- لا يزال الغموض يحيط بمشاركة نجم المنتخب الياباني لكرة القدم تاكيفوسا كوبو في المباراة المقبلة لمنتخب بلاده أمام تونس ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن الفحوصات التي خضع لها كوبو باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي في أحد المستشفيات يوم الاثنين أظهرت إصابته في الركبة اليسرى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابة أو المدة المتوقعة لغيابه.

وكان المنتخب الياباني، المعروف بلقب ”الساموراي الأزرق“، قد استهل مشواره في البطولة بمواجهة هولندا يوم الأحد ضمن دور المجموعات. وشارك كوبو أساسياً في اللقاء، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 75 بعد تعرضه لاحتكاك مع أحد لاعبي المنتخب الهولندي.

وغاب اللاعب عن تدريبات المنتخب التي أُقيمت الأربعاء في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، حيث بقي في مقر إقامة الفريق لمتابعة برنامج العلاج والتعافي.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الياباني تطورات حالة كوبو خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية مشاركته في مواجهة تونس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)