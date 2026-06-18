ترامب: اليابان رفضت المشاركة في العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران

أخبار اليابان

فرنسا - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بأن اليابان رفضت الانضمام إلى العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران عندما استفسر من طوكيو بشأن إمكانية المشاركة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان شرق فرنسا، أوضح ترامب أنه سأل رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، عما إذا كانت اليابان ترغب في ”المشاركة بشكل محدود“ في العملية، إلا أنها أبلغته بأن بلادها لا تنوي الانخراط فيها.

وأضاف ترامب أن اليابان ”لم تكن مستعدة للتدخل أثناء الحرب“، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يمارس أي ضغوط على طوكيو للمشاركة.

وعندما سُئل عما إذا كان قد طلب من دول أخرى في مجموعة السبع إرسال قوات، أجاب بأنه لا يحتاج إلى ذلك، معربًا عن استغرابه من أن بعض الدول أصبحت الآن راغبة في المشاركة بعد انتهاء القتال، بينما لم تكن مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة خلال الحرب.

وفي سياق متصل، تضمن البيان الختامي لقمة مجموعة السبع بشأن القضايا الجيوسياسية التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك لضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.