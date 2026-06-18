حوادث تسلق الجبال في اليابان تسجل أعلى مستوى على الإطلاق في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، يوم الخميس، أن عدد ضحايا حوادث تسلق الجبال في اليابان ارتفع خلال عام 2025 بمقدار 226 شخصاً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3623 شخصاً، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ بدء الإحصاءات الحالية عام 1961.

كما ارتفع عدد حوادث التسلق إلى 3122 حادثاً، بزيادة قدرها 176 حادثاً عن العام السابق، ليُسجل ثاني أعلى رقم على الإطلاق. ومن بين الضحايا، توفي أو فُقد 332 شخصاً، بزيادة قدرها 32 شخصاً.

وسجلت الحوادث التي تعرض لها الزوار الأجانب أعلى مستوياتها منذ عام 2018، سواء من حيث عدد الحوادث أو عدد الضحايا.

وجاءت سلسلة جبال تشيتشيبو في صدارة المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث بـ 171 ضحية، تلتها سلسلة جبال تانزاوا بـ168 ضحية، ثم منطقة جبل تاكاو بـ 106 ضحايا. وتقع هذه المناطق جميعها كلياً أو جزئياً ضمن نطاق منطقة طوكيو الكبرى.

وفي المقابل، انخفض عدد الحوادث المسجلة على جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان، بمقدار 34 حالة ليصل إلى 49 حالة فقط، وذلك بعد تطبيق قيود جديدة على تسلق الجبل.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار ارتفاع المخاطر المرتبطة برياضة تسلق الجبال في اليابان، رغم الإجراءات المتخذة لتعزيز السلامة في بعض المواقع الشهيرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)