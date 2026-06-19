استطلاع يكشف السعر المثالي للدولار من وجهة نظر الشركات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة طوكيو شوكو للأبحاث أن الشركات اليابانية تعتبر، في المتوسط، أن سعر صرف 136.8 ين مقابل الدولار الأمريكي هو المستوى الأكثر ملاءمة لأعمالها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الين الياباني تراجعه تحت تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث استقر سعر الصرف عند نحو 160 ينًا للدولار في تداولات طوكيو يوم الخميس. ويؤدي هذا الفارق، الذي يتجاوز 20 ينًا عن المستوى الذي تفضله الشركات، إلى زيادة الأعباء الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وشمل الاستطلاع الإلكتروني، الذي أُجري خلال الفترة من 1 إلى 8 يونيو، نحو 6600 شركة من مختلف أنحاء اليابان.

وأفاد 40.7% من المشاركين بأن ضعف الين يؤثر سلبًا على أعمالهم، مقارنة بـ 3.2% فقط رأوا أن انخفاض قيمة العملة اليابانية يحقق آثارًا إيجابية لأنشطتهم التجارية.

وجاء قطاع تجارة الجملة في صدارة القطاعات المتضررة، إذ أشار 52.6% من العاملين فيه إلى تأثيرات سلبية لضعف الين، تلاه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 49.8%. وتعكس هذه النتائج مدى تأثر القطاعات التي تعتمد على الاستيراد بارتفاع تكاليف الشراء الناتج عن تراجع قيمة العملة اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)