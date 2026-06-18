【فيديو】تناغم ساحر بين تمثال بوذا الكبير وزهور الهيدرانجيا في نارا

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يحظى مشهد التناغم بين تمثال بوذا الكبير وزهور الهيدرانجيا (القرطاسية) بشعبية كبيرة في معبد ”تسوبوساكا-ديرا“ في بلدة تاكاتوري بمحافظة نارا. حيث تُزيّن حوالي 330 أصيصًا من زهور الهيدرانجيا بمختلف ألوانها مثل الوردي والأزرق الفاتح، والتي وصلت إلى ذروة تفتحها، محيط تمثال بوذا الكبير الذي يبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار.