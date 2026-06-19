إصابة 10 أشخاص في حريق بمدرسة ابتدائية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُصيب 10 أشخاص، معظمهم من الأطفال، إثر حريق اندلع يوم الجمعة في مدرسة ابتدائية تقع بمنطقة سكنية مكتظة في العاصمة اليابانية طوكيو.

واندلع الحريق نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا في مدرسة تاكينوغاوا دايسان الابتدائية بحي كيتا، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده تقريبًا بشكل كامل خلال ساعة واحدة، بعدما أتلف مساحة تُقدّر بنحو 200 متر مربع.

ووفقًا لمصادر، من بينها إدارة إطفاء طوكيو، يُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة الموسيقى الواقعة في الطابق الرابع من المبنى.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ ثلاثة تلاميذ وأحد المعلمين بعدما تعذر عليهم مغادرة المبنى بمفردهم أثناء الحريق.

وأفادت التقارير بأن أحد التلاميذ تعرض لكسر في العظام أثناء عملية الإخلاء، فيما أُصيب سبعة تلاميذ آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان أو بإصابات طفيفة أخرى. كما أُصيب معلمان خلال الحادث.

وتجري السلطات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)