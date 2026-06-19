【فيديو】لأول مرة في اليابان: إطلاق عقاب ذهبي وُلد في الأسر إلى الحياة البرية بمحافظة ميياغي

أخبار اليابان

في خطوة تهدف إلى إعادة توطين العقاب الذهبي الياباني، المصنف كأحد المعالم الطبيعية الوطنية والأنواع المهددة بالانقراض، أُطلق في 18 يونيو/ حزيران فرخ عقاب وُلد في حديقة حيوانات إلى البرية في بلدة ميناميسانريكو بمحافظة ميياغي، وهي منطقة كان هذا الطائر يتكاثر فيها سابقًا. وتُعد هذه المحاولة الأولى من نوعها في اليابان لإعادة عقاب ذهبي وُلد في الأسر إلى موطنه الطبيعي. ويأمل القائمون على المشروع في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة أعداد هذا الطائر النادر وتعزيز وجوده في البيئة البرية.

كما يخطط المشروع لإطلاق ثلاثة عقبان ذهبية إضافية بحلول السنة المالية 2028، في إطار جهود طويلة الأمد لترسيخ وجود هذا النوع في المنطقة وإعادة بناء جماعاته البرية بشكل مستدام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)