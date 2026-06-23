كلمات فتى ياباني تُلهم الساموراي الأزرق في كأس العالم

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ناشفيل - (جيجي برس)-- وجّه فتى ياباني يبلغ من العمر 14 عامًا رسالة مؤثرة إلى لاعبي المنتخب الياباني لكرة القدم المشاركين في كأس العالم 2026، مؤكّدًا أن الروح القتالية التي يُظهرها الفريق على أرض الملعب تمنح الأمل والشجاعة لليابانيين المقيمين خارج وطنهم.

وقال روي نيشيزاوا، مخاطبًا لاعبي وأفراد الجهاز الفني للمنتخب الياباني: «عندما نواجه صعوبات في الدراسة أو في حياتنا اليومية بعيدًا عن اليابان، فإن رؤيتكم وأنتم تقاتلون حتى اللحظة الأخيرة تمنحنا القوة كي لا نستسلم مهما كانت الظروف».

وجاءت هذه الكلمات خلال زيارة قام بها 145 طالبًا وولي أمر من المدرسة اليابانية في شرق تينيسي إلى معسكر المنتخب الياباني في مدينة ناشفيل، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ذلك الوقت، كان منتخب «الساموراي الأزرق» يواصل استعداداته لمواجهة تونس في ثاني مبارياته ضمن المجموعة السادسة، بعدما نجح في العودة مرتين خلال مباراته الافتتاحية أمام هولندا، التي انتهت بالتعادل 2-2 في 14 يونيو/حزيران.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن طلاب المدرسة، عبّر نيشيزاوا عن تقديره ودعمه للفريق، قائلاً: «إن رؤيتكم وأنتم تواجهون نخبة لاعبي العالم بشجاعة وإصرار، وتبذلون كل ما لديكم من أجل تمثيل اليابان، تحمل معنى خاصًا بالنسبة لنا نحن الذين نعيش بعيدًا عن وطننا. أنتم تمنحوننا الثقة والأمل، وتذكروننا بأهمية مواصلة التحدي مهما كانت الصعوبات».

وقد لاقت كلمات الفتى تأثرًا واستحسانًا بين الحاضرين، لتجسد الرابط العاطفي العميق بين المنتخب الوطني والجاليات اليابانية المنتشرة حول العالم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)