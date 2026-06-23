دراسة ترصد فجوة واسعة في معدلات المشي بين سكان المناطق اليابانية

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طوكيو ـ (جيجي برس)-- أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة طوكيو أن سكان البلديات الأكثر ملاءمة للمشي في اليابان يقطعون يوميًا ما يقارب ضعف عدد الخطوات التي يقطعها سكان البلديات الأقل ملاءمة للمشي، ما يعكس التأثير الكبير للبيئة العمرانية على النشاط البدني للسكان.

وخلصت الدراسة، التي نُشرت السبت في مجلة طبية دولية، إلى أن متوسط عدد الخطوات اليومية يرتفع بوضوح في البلديات التي تتمتع ببيئات حضرية تشجع على المشي، ولا سيما في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية وتنوع الخدمات والمرافق.

واعتمد فريق البحث على بيانات عام 2023 المستمدة من تطبيق الهواتف الذكية «تريما»، الذي يسجل خطوات المستخدمين تلقائيًا أثناء تنقلهم سيرًا على الأقدام. وشملت الدراسة نحو 1.5 مليون مستخدم تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا، موزعين على 951 بلدية في مختلف أنحاء اليابان، على أن تضم كل بلدية ما لا يقل عن 100 مستخدم للتطبيق.

ولقياس مدى ملاءمة المدن للمشي، وضع الباحثون مؤشرًا من خمس درجات استند إلى عدة عوامل، من بينها الكثافة السكانية، وتنوع المرافق العامة والتجارية، وسهولة الوصول إليها. ثم قارنوا هذه المؤشرات بمتوسط عدد الخطوات اليومية لتحديد مدى ارتباط البيئة الحضرية بمستويات النشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن منطقة توشيما في طوكيو سجلت أعلى متوسط يومي للمشي، بواقع 7750 خطوة للفرد، في حين جاءت مدينة كوباياشي في محافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان، في أدنى الترتيب بمتوسط 4026 خطوة يوميًا.

وتسلط الدراسة الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه سياسات التخطيط العمراني في تعزيز الصحة العامة، من خلال تصميم مدن وأحياء تشجع السكان على المشي وجعل النشاط البدني جزءًا طبيعيًا من حياتهم اليومية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)