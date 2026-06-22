【فيديو】تفتح زهور الخزامى في بلدة ميساتو بمحافظة أكيتا.. ومهرجان احتفالي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري

أخبار اليابان

بدأت حديقة الخزامى (اللافندر) التابعة لبلدية بلدة ميساتو في محافظة أكيتا اليابانية باستقبال ذروة موسم تفتحها، حيث تكسو الحقول ألوان زاهية تجذب الزوار.

وتضم الحديقة، الممتدة على مساحة شاسعة تبلغ حوالي هكتارين، ما يقارب 20 ألف شتلة من زهور الخزامى. ومن أبرز ما يميزها هذا العام هو صنف ”ميساتو سيكّا“ (Misato Sekka)، وهو صنف أصلي فريد خاص بالبلدة يتميز بزهوره البيضاء الناصعة التي تضفي تباينًا ساحرًا مع اللون البنفسجي التقليدي للافندر.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية البلدة عن تنظيم ”مهرجان الخزامى“ السنوي، والذي يفتح أبوابه للجمهور للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأنشطة المصاحبة حتى الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران الجاري.