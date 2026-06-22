اضطرابات سلاسل الإمداد تؤدي إلى استمرار شح أكياس القمامة في اليابان

أخبار اليابان

كوبي - (جيجي برس)-- لا تزال بعض مناطق اليابان تعاني من نقص في أكياس القمامة المخصصة التي تفرضها الحكومات المحلية، وذلك نتيجة المخاوف المتعلقة بإمدادات المنتجات البترولية على خلفية التوترات التي شهدها الشرق الأوسط، رغم الإعلان عن اتفاق أمريكي–إيراني لإنهاء المواجهات بين الجانبين.

وفي مواجهة هذا النقص، لجأت عدة بلديات تُلزم السكان باستخدام أكياس قمامة محددة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة، سمحت بموجبها باستخدام أنواع أخرى من الأكياس. كما تدرس هذه البلديات تمديد العمل بهذه التدابير في الوقت الراهن، مع الاستمرار في متابعة تطورات الإمدادات عن كثب.

وجاءت هذه الخطوات بعد ارتفاع ملحوظ في الطلب على الأكياس المخصصة، إذ سارع العديد من السكان إلى شرائها وتخزينها خشية حدوث نقص في مادة النافثا، وهي مادة أولية أساسية تدخل في تصنيع المنتجات البلاستيكية.

وفي مدينة كوبي بغرب اليابان، شهدت بعض متاجر التجزئة نفاد مخزون أكياس القمامة المخصصة لفترة مؤقتة، ما دفع السلطات المحلية إلى السماح باستخدام أكياس بديلة لجمع النفايات طوال شهر يونيو/حزيران، بشرط أن تكون شفافة أو شبه شفافة. وأوضحت البلدية أنها تلقت نحو 500 استفسار من السكان بشأن هذه القضية حتى 12 يونيو/حزيران.

ورغم التوصل إلى الاتفاق الأمريكي–الإيراني الذي خفف من حدة المخاوف المرتبطة بالنزاع، أكدت مدينة كوبي أنها ستواصل تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا للخطة المعلنة مسبقًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)