اليابان تفوز على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026

أخبار اليابان

مونتيري - (جيجي برس)-- حقق المنتخب الياباني فوزًا عريضًا على نظيره التونسي بنتيجة 4-0، السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبهذا الانتصار، حقق المنتخب الياباني أول فوز له في البطولة، رافعًا رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله 2-2 مع هولندا في الجولة الافتتاحية. ويتساوى ”الساموراي الأزرق“ في الرصيد مع المنتخب الهولندي الذي اكتسح السويد 5-1 في وقت سابق من اليوم.

في المقابل، ودّع المنتخب التونسي المنافسات رسميًا بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا، ما أنهى آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وافتتح دايتشي كامادا التسجيل لليابان في وقت مبكر من اللقاء، قبل أن يضيف أياسي أويدا الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الياباني تفوقه، فسجل جونيا إيتو الهدف الثالث، قبل أن يختتم أويدا الرباعية بإحرازه هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

وشهد اللقاء إنجازين تاريخيين للمنتخب الياباني، إذ سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى، فيما أصبح أويدا أول لاعب ياباني يحرز هدفين في مباراة واحدة في تاريخ مشاركات اليابان بالمونديال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)