الحكم على امرأة بالسجن 27 عامًا في قضية مقتل طالبة ثانوية في اليابان

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هوكايدو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة أساهايكاوا المحلية في هوكايدو، شمال اليابان، يوم الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بحق امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إدانتها في قضية مقتل طالبة في المرحلة الثانوية سقطت من أعلى جسر في حادثة أثارت صدمة واسعة في اليابان عام 2024.

وقضت القاضية يوكا تاناكا بالعقوبة التي طالبت بها النيابة العامة بحق ريكو أوتشيدا، معتبرة أن المتهمة مارست ضغوطًا نفسية متواصلة على الضحية، البالغة من العمر 17 عامًا آنذاك، ودفعَتها مرارًا إلى التفكير في الانتحار، ما وضعها في حالة من «اليأس والخوف الشديدين». ووصفت المحكمة الجريمة بأنها «وحشية ودنيئة».

ووفقًا للحكم، تآمرت أوتشيدا مع عدد من الأشخاص، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا سبق أن أُدينت في القضية نفسها وحُكم عليها بالسجن 23 عامًا، وذلك خلال الفترة بين 18 و19 أبريل/نيسان 2024. وأجبرت المجموعة الطالبة على الجلوس عارية فوق سور جسر كاموي في مدينة أساهايكاوا، على خلفية خلاف نشب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسقط في النهر وتفارق الحياة.

وخلال المحاكمة، دفع فريق الدفاع بأن أوتشيدا لم تكن تنوي قتل الضحية ولم تشارك بصورة مباشرة في التسبب بوفاتها. غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح، معتبرة أن الفتاة كانت قد وصلت إلى حالة نفسية جعلتها عاجزة عن اتخاذ أي خيار آخر سوى السقوط، بعدما تعرضت بشكل متكرر لعبارات من قبيل «موتي» و«اقفزي».

وأكدت القاضية في حيثيات الحكم أن مسؤولية المتهمة لا تنتفي حتى لو كان سقوط الضحية قد حدث من تلقاء نفسها أو عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن «الأفعال التي ارتكبتها المتهمة تُعد مشاركة مباشرة في جريمة القتل»، بالنظر إلى حجم الضغوط والترهيب النفسي الذي تعرضت له الضحية قبل وفاتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)