【فيديو】عنكبوَتي هو رقم 1.. صراع العناكب الأسطوري يشعل مدينة آيرا

أخبار اليابان

أُقيمت في مدينة آيرا بمحافظة كاغوشيما في 21 يونيو/ حزيران، فعالية ”معركة العناكب“ (كومو غاسين)، والتي يتم فيها جعل إناث عناكب ”كوغاني“ تتصارع فوق عصا يبلغ طولها 60 سنتيمتراً.

ويُقال إن أصل هذا التقليد يعود إلى ”شيمازو يوشيهيرو“، الدايميو (الزعيم الإقطاعي) لمقاطعة ساتسوما، الذي بدأ هذه الممارسة كطريقة لرفع الروح المعنوية لجنوده إبان الحملات العسكرية على كوريا.