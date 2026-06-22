【فيديو】بعد رباعية تونس.. احتفالات منظمة لجماهير اليابان في تقاطع شيبويا

أخبار اليابان

تدفق المشجعون إلى تقاطع شيبويا الشهير في طوكيو عقب فوز المنتخب الياباني على تونس بأربعة أهداف دون رد في إحدى مباريات دور المجموعات من كأس العالم. واحتشد الآلاف على جانبي الشوارع المؤدية إلى التقاطع، بينما غصّت المنطقة بالمشجعين الذين خرجوا للاحتفال بالانتصار الكبير. وتحوّل التقاطع، الذي يُعد أحد أبرز معالم العاصمة اليابانية، إلى ساحة احتفال مفتوحة، حيث علت الهتافات ولوّحت الجماهير بالأعلام وسط أجواء من الفرح والحماس عكست حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب الياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)