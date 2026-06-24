إعصار قوي يهدد مناطق واسعة من اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- واصل الإعصار القوي «ميكالا» تقدمه البطيء شمالًا فوق المياه الواقعة شرق الفلبين يوم الثلاثاء، وسط توقعات باقترابه من جنوب اليابان اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الخميس.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الإعصار، وهو السابع في موسم الأعاصير لهذا العام، يُتوقع أن يقترب من الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا في أقصى جنوب البلاد، وكذلك من جزيرة أمامي أوشيما التابعة لمحافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان، خلال الفترة الممتدة بين الخميس والجمعة.

ورغم التوقعات بتراجع قوته تدريجيًا، تشير التقديرات إلى أن الإعصار قد يقترب من مناطق غرب وشرق اليابان بحلول يوم السبت، ما يستدعي متابعة تطور مساره عن كثب.

وحذرت وكالة الأرصاد من احتمال تعرض المناطق المتأثرة لرياح شديدة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة، داعية السكان إلى توخي الحذر والاستعداد للتقلبات الجوية المصاحبة للإعصار.

وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء، كان الإعصار «ميكالا» يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة فوق المياه الواقعة شرق الفلبين، فيما بلغ الضغط الجوي في مركزه 925 هيكتوباسكال، مع رياح مستدامة تصل سرعتها القصوى إلى 50 مترًا في الثانية، ما يعكس استمرار احتفاظه بقوة كبيرة رغم توقعات ضعفه خلال الأيام المقبلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)