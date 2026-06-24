القبض على أرملة بعد العثور على جثة زوجها مقطعة داخل ثلاجة منذ 15 عامًا في اليابان

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كوبي - (جيجي برس)-- ألقت شرطة محافظة هيوغو، غربي اليابان، القبض على امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا للاشتباه في تخلصها من جثة زوجها السابق وإخفائها داخل ثلاجة في شقة بمدينة كوبي، وذلك بعد العثور على الجثة يوم السبت الماضي.

ووفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق، اعترفت المشتبه بها، آكي موتشيزوكي، بتهمة التخلي عن الجثة، كما أدلت بإفادات أشارت فيها إلى أنها قتلت زوجها السابق، يوتاكا نيشيغوتشي، الذي كان سيبلغ 57 عامًا لو كان لا يزال على قيد الحياة.

وتشتبه الشرطة في أن موتشيزوكي وضعت جثة نيشيغوتشي داخل كيس وأخفتها في الثلاجة نحو عام 2012، حيث بقيت هناك لسنوات طويلة قبل اكتشافها.

وأظهر تشريح الجثة أن الوفاة وقعت على الأرجح في ديسمبر/كانون الأول 2011، كما كشف أن الجثة تعرضت للقطع في منطقة البطن، بالقرب من السرة، بعد الوفاة.

وتشير التحقيقات إلى أن موتشيزوكي كانت تستأجر الشقة منذ يوليو/تموز 2002. وذكرت مصادر الشرطة أنها أنكرت في البداية أي صلة لها بالقضية، قبل أن تتصل طواعية بالشرطة مساء الاثنين وتقر بتورطها، الأمر الذي قاد إلى اعتقالها وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الوفاة والدوافع المحتملة وراء الجريمة.

ولا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها لتحديد التسلسل الزمني للأحداث والوقوف على الظروف الدقيقة التي أحاطت بوفاة الضحية وإخفاء جثته طوال هذه المدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)