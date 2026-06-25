الساموراي الأزرق يصل إلى دالاس استعدادًا لحسم التأهل في ختام دور المجموعات

أخبار اليابان

تكساس - (جيجي برس)-- وصل المنتخب الياباني لكرة القدم، المعروف بلقب «الساموراي الأزرق»، إلى مدينة دالاس بولاية تكساس مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، استعداداً لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026 أمام منتخب السويد.

وكان المنتخب الياباني قد أجرى حصة تدريبية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي في وقت سابق من اليوم نفسه، قبل أن يتوجه إلى دالاس لمواصلة استعداداته للمواجهة المرتقبة.

وبعد فوزه الكبير على تونس بنتيجة 4-0 في مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة خلال عطلة نهاية الأسبوع، دخل المنتخب الياباني سباق المنافسة على صدارة المجموعة إلى جانب هولندا. ويملك المنتخبان أربع نقاط لكل منهما في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة اليابان والسويد، المصنفين 18 و38 عالمياً على التوالي وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في 11 يونيو/ حزيران، بالقرب من مدينة دالاس يوم الخميس. وستكون هذه أول مباراة تجمع المنتخبين منذ 24 عاماً.

ويكفي المنتخب الياباني تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المقبلة لضمان احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وفي حال العبور إلى الدور التالي، فمن المرجح أن يواجه أحد منتخبي البرازيل أو المغرب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)