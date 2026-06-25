زلزال قوي يضرب شمال شرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي شمال شرق اليابان صباح الخميس، مسجلاً شدة بلغت «6 قوي» على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، وهي ثاني أعلى درجة على هذا المقياس، وذلك في محافظة أوموري.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال قرابة الساعة 7:30 صباحاً، وبلغت قوته التقديرية 6.9 درجة، فيما حُدد مركزه على عمق نحو 50 كيلومتراً قبالة سواحل محافظة إيواتيه، الواقعة جنوب محافظة أوموري.

وسُجلت شدة «6 قوي» في بلدة هاشيكامي بمحافظة أوموري، بينما شهدت مدينة هاتشينوهي المجاورة شدة بلغت «6 ضعيف»، وهي ثالث أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية المعتمد في اليابان، بحسب الوكالة.

وتواصل السلطات اليابانية متابعة الوضع وتقييم أي أضرار محتملة ناجمة عن الزلزال، في وقت تُعرف فيه المنطقة بنشاطها الزلزالي المرتفع لوقوعها ضمن حزام النار في المحيط الهادئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)