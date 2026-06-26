اليابان تعيد النظر في اختبار القيادة لكبار السن بعد ارتفاع الحوادث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، اليوم الخميس، أنها ستراجع اختبار مهارات القيادة الإلزامي للسائقين البالغين من العمر 75 عامًا فأكثر ممن لديهم سجل من المخالفات المرورية، وذلك بعدما أظهرت دراسة أنهم أكثر عرضة للتسبب في حوادث السير.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها الوكالة في اليوم نفسه، بلغ معدل الحوادث التي تسبب بها السائقون الخاضعون للاختبار نحو 2.8 ضعف المعدل المسجل لدى السائقين الذين لم يخضعوا له.

وفي ظل تزايد التساؤلات بشأن فعالية الاختبار، بدأت الوكالة مراجعة محتواه. ومن المقرر تشكيل لجنة من الخبراء لبحث الإصلاحات المحتملة، على أن تُعد تقريرًا في أقرب وقت ممكن خلال شهر أغسطس/آب.

وقال مسؤول في الوكالة: «سنواصل مراجعة نظام الاختبار لضمان قدرته على تحديد السائقين الذين قد يشكلون خطرًا على السلامة المرورية بدقة».

وكان اختبار مهارات القيادة قد أُدخل عام 2022 بهدف الحد من الحوادث من خلال تقييم تراجع القدرات البدنية لدى السائقين من كبار السن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)