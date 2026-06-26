نيسان تعرض التقاعد المبكر على موظفي الإدارة في مصانعها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور، اليوم الخميس، أنها ستطرح برنامجًا للتقاعد المبكر لموظفي الإدارة في خمسة من مصانعها باليابان، من بينها مصنع يوكوسوكا في محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، وذلك اعتبارًا من سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار جهودها لإعادة هيكلة أعمالها.

ولم تكشف الشركة عن عدد الموظفين الذين سيشملهم البرنامج، مؤكدةً أنه لن ينطبق على عمال خطوط الإنتاج.

وكانت نيسان، التي تواجه صعوبات في أدائها، قد أعلنت في مايو/أيار من العام الماضي خطة لإعادة بناء الشركة، تضمنت خفض نحو 20 ألف وظيفة على مستوى العالم بحلول السنة المالية 2027.

وفي الصيف الماضي، طرحت الشركة أيضًا برنامجًا للتقاعد المبكر لموظفي الإدارة داخل اليابان، بمن فيهم موظفو المبيعات، ضمن إجراءاتها الرامية إلى تقليص التكاليف وإعادة هيكلة عملياتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)