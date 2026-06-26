القبض على قيادي في عصابة ”لوفي“ المتورطة في جرائم عابرة للحدود

أخبار اليابان

مانيلا - (جيجي برس)-- أعلنت السلطات الفلبينية، أنها ألقت القبض في العاصمة مانيلا، يوم الثلاثاء، على مواطن ياباني يُشتبه في كونه أحد القياديين في عصابة يُعتقد أنها تقف وراء سلسلة من عمليات السطو التي شهدتها مناطق مختلفة من اليابان.

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق هيديهارو إينوي (56 عامًا)، للاشتباه في تورطه في جريمة سرقة. ويُعتقد أن أفراد العصابة، التي تتخذ من الفلبين مقرًا لها، كانوا يستخدمون الاسم المستعار «لوفي» إلى جانب أسماء مستعارة أخرى.

ووفقًا للسلطات الفلبينية، يُشتبه أيضًا في تورط إينوي في عملية احتيال استهدفت شخصًا مسنًا في اليابان. وقد بدأت التحقيقات في القضية عقب تلقي السلطات الفلبينية طلبًا للتعاون من السفارة اليابانية في مانيلا في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومن المتوقع ترحيل إينوي إلى اليابان لمواجهة الإجراءات القانونية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)