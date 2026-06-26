【فيديو】ألترامان زيرو يزور مركز الأطفال الطبي بجامعة كيوتو للطب ويدعم الأطفال المرضى

أخبار اليابان

زار البطل الخارق ”ألترا مان زيرو“ مؤخرًا مركز الأطفال الطبي التابع لجامعة كيوتو للطب، حيث قدم الدعم والتشجيع للأطفال الذين يقاتلون المرض أثناء إقامتهم في المستشفى.

وشجع ”زيرو“ الأطفال من خلال حركة ”ألترا تشارج“ (Ultra Charge)، وهي حركة يرفع فيها يده لإرسال الطاقة والقوة إليهم. كما استعرض البطل حركته القاضية الشهيرة ”وايد زيرو شوت“ (Wide Zero Shot)، مما بث الحماس والقوة ليس فقط في نفوس الأطفال، بل شمل أيضًا أولياء الأمور المرافقين لهم والطاقم الطبي بالمستشفى.