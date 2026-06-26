الساموراي الأزرق يعبر إلى الدور التالي ويصطدم بالبرازيل

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تكساس - (جيجي برس)-- حجز المنتخب الياباني لكرة القدم، المعروف بلقب «الساموراي الأزرق»، مقعده في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، بعدما تعادل 1-1 مع منتخب السويد في ختام منافسات دور المجموعات، في المباراة التي أُقيمت الخميس في مدينة دالاس بولاية تكساس.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب الياباني منافسات المجموعة السادسة في المركز الثاني، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي في نهائيات كأس العالم. ومن المقرر أن يواجه منتخب البرازيل يوم الاثنين في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب.

وافتتح دايزن مايدا التسجيل لليابان في الشوط الثاني، قبل أن ينجح المنتخب السويدي في إدراك التعادل بعد فترة وجيزة.

وشهدت المباراة أيضًا مشاركة المدافع المخضرم يوتو ناغاتومو (39 عامًا)، الذي دخل بديلًا، ليخوض نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي في مسيرته.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)