شخصيات ”ون بيس“ تنضم رسميًا إلى متحف الشمع الشهير في باريس

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باريس - (جيجي برس)-- انضم لوفي وشخصيات رئيسية أخرى من سلسلة المانغا والأنيمي اليابانية الشهيرة عالميًا ”ون بيس“ إلى متحف للشمع في باريس.

وتم عرض تماثيل الشمع العشرة لأعضاء ”طاقم قبعة القش“، وهم أول شخصيات أنيمي يابانية تنضم إلى ”متحف غريفين“، في حدث خُصص للضيوف المدعوين يوم الخميس، وذلك قبل افتتاح المعرض للجمهور يوم الجمعة.

وشهد الحدث عرض رسالة فيديو من ”مايومي تاناكا“، مؤدية صوت الشخصية الرئيسية ”لوفي“. كما حضر المغني ”هيروشي كيتاداني“، الذي غنى أغاني شارات البداية لسلسلة الأنيمي، بشخصه في الفعالية.

يُذكر أن متحف غريفين، الذي افتتح عام 1882، يجذب 900 ألف زائر سنويًا. ويضم المعرض أكثر من 250 تمثالاً شمعيًا، بما في ذلك تماثيل للاعب كرة القدم الفرنسي ”كيليان مبابي“، والرئيس الفرنسي ”إيمانويل ماكرون“، بالإضافة إلى شخصيات قصص مصورة فرنسية.