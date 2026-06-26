إعصاران يقتربان من اليابان: تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضانات في أوكيناوا وكانتو

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طوكيو-(جيجي برس)-- اقترب إعصار ”ميكالا“ (Mekkhala) من الجزيرة الرئيسية لمحافظة أوكيناوا، الواقعة في أقصى جنوب اليابان، صباح يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يقترب من منطقة جزر أمامي في محافظة كاغوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد خلال الليل.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار السابع لهذا العام نحو الشمال الشرقي قبالة سواحل المحيط الهادئ، ممتدًا من منطقة كيوشو في الجنوب الغربي إلى منطقة كانتو (التي تضم العاصمة طوكيو والمحافظات المحيطة بها في الشرق) يوم السبت.

في غضون ذلك، اتجه إعصار ”هيغوس“ (Higos)، وهو الإعصار الثامن، شمالاً فوق البحر جنوب جزيرة ميناميدايتو التابعة لأوكيناوا يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يقترب من منطقة توكاي الوسطى ومنطقة كانتو، وقد يجتاح اليابسة يوم السبت.

كما تُشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من البلاد بسبب جبهة موسيقية ممتدة من شرق اليابان إلى غربها. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال حدوث انهيارات أرضية، وفيضانات في المناطق المنخفضة، فضلاً عن فيضان الأنهار.

وفي تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، كان إعصار ”ميكالا“ يتحرك نحو الشمال والشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة فوق البحر، على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال جزيرة كوميجيما في أوكيناوا.