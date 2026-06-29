【فيديو】انطلاق فعاليات حدث أنمي ”هايـكـيـو!!“ في أوساكا

أخبار اليابان

بدأت يوم 27 في قاعة ”دوجيما ريفر فوروم“ بمدينة أوساكا، فعاليات الحدث الخاص بأنمي الكرة الطائرة الشهير ”هايـكـيـو!!“ (Haikyu!!).

ويتيح الحدث للزوار فرصة الاندماج في عالم الأنمي من خلال تجارب تفاعلية متنوعة؛ حيث يمكنهم القفز محاولين الوصول إلى أقصى ارتفاع تصله شخصياتهم المفضلة، أو محاكاة استقبال الكرة بالتزامن مع لقطات الفيديو المعروضة.

هذا وتستمر فعاليات هذا الحدث حتى يوم 2 أغسطس/آب المقبل.