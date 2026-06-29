ثورة في عالم الطب.. شركة يابانية تستعد لزراعة كلى الخنازير للبشر لإنهاء نقص المتبرعين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”بور ميد تيك“ اليابانية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية اليوم الإثنين، أنها ستُجري أولى التجارب السريرية في اليابان لزراعة كلى من الخنازير للبشر في مستشفيين بالبلاد، وذلك في وقت مبكر من عام 2028.

والمستشفيان هما: مستشفى جامعة هوكايدو في المحافظة الواقعة في أقصى شمال البلاد، ومستشفى شونان كاماكورا العام في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو.

ويُتوقع أن تسهم عملية زراعة أعضاء الحيوانات في البشر، والمعروفة باسم ”زراعة الأعضاء بين الأنواع المختلفة“ ، في معالجة النقص المزمن في الأعضاء المتبرع بها.

وتهدف الشركة الناشئة، التي تأسست في الأصل كإصدار فرعي من جامعة ميجي، إلى الحصول على موافقة التصنيع والتسويق بعد التأكد من سلامة العملية من خلال هذه التجارب السريرية.

وكانت شركة ”بور ميد تيك“ قد استوردت خلايا خنازير معدلة وراثيًا طورتها شركة ”إي جينيسيس“ الأمريكية الناشئة، وذلك لتربية خنازير مستنسخة مخصصة لعمليات الزرع داخل اليابان، حيث ستقوم بنقل الكلى المستأصلة من هذه الخنازير المستنسخة إلى المرضى.