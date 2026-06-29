اليابان تضاعف ضريبة المغادرة على السياح ثلاث مرات
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طوكيو - (جيجي برس)-- سيتم رفع ضريبة السياحة الدولية اليابانية، المعروفة أيضاً باسم «ضريبة المغادرة»، من 1000 ين إلى 3000 ين للشخص الواحد، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء.
وقد قررت الحكومة اليابانية زيادة ضريبة المغادرة؛ في ظل تفاقم مشكلتي الازدحام والسلوكيات المزعجة في الوجهات السياحية، وسط ارتفاع أعداد الزوار الأجانب.
وسيتم استخدام الإيرادات الإضافية الناتجة عن زيادة الضريبة لتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة «السياحة المفرطة»، وجذب السياح الأجانب إلى مناطق خارج المدن الكبرى.
وقد بلغت إيرادات ضريبة المغادرة مستوى قياسياً، حيث وصلت إلى حوالي 52.5 مليار ين في السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس/أذار 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار ين في السنة المالية 2026.
يُذكر أن ضريبة المغادرة تُحصَّل كرسوم إضافية تضاف إلى أسعار تذاكر الطيران وغيرها؛ أما المسافرون الذين يغادرون اليابان بموجب تذاكر تم شراؤها قبل يوم الأربعاء، فسيتم فرض رسوم قدرها 1000 ين عليهم فقط.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)