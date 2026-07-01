إدانة مسؤول بوزارة العمل اليابانية بتهمتي الملاحقة واقتحام منزل

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة في طوكيو، يوم الثلاثاء، حكمًا بإدانة رئيس قسم في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية بتهمتي ملاحقة موظفة تعمل تحت إمرته واقتحام منزلها بصورة غير قانونية، وقضت بسجنه لمدة عامين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات.

وصدر الحكم عن محكمة طوكيو الجزئية بحق أتسوشي تاكاباياشي (39 عامًا)، الذي كان في إجازة منذ توجيه الاتهام إليه. وعقب صدور الحكم، قررت الوزارة فصله من العمل كإجراء تأديبي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

ووصف القاضي شونيتشي إيدو أفعال تاكاباياشي بأنها جرائم ارتُكبت بدافع رغبات شخصية ومشاعر عاطفية من طرف واحد. وأوضح أن المتهم كان يكنّ مشاعر للموظفة، وظل يرسل إليها رسائل لا تمت بصلة إلى العمل، كما قام بتصويرها ومقتنياتها الشخصية خلسة.

وأضاف القاضي أن تاكاباياشي واصل محاولات التواصل معها رغم رفضها المتكرر، واستمر في التردد على منزلها متجاهلًا تحذيرات جهة عمله، مما هدد شعورها بالأمان والطمأنينة في حياتها الخاصة، واصفًا سلوكه بأنه «شنيع».

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين، بينما دفع فريق الدفاع بأن الاكتفاء بفرض غرامة مالية يُعد العقوبة المناسبة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)