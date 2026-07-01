الساموراي الأزرق يغادر كأس العالم مرفوع الرأس وسط دعم الجماهير

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أشاد المشجعون بالأداء القتالي الذي قدمه المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، الملقب بـ «الساموراي الأزرق»، رغم خروجه من بطولة كأس العالم 2026 يوم الاثنين.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، قبل أن يخسر بنتيجة 2-1 أمام المنتخب البرازيلي في المباراة التي أقيمت بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ورغم أن المباراة انطلقت عند الساعة الثانية فجرًا بتوقيت اليابان، تجمع نحو 200 مشجع في موقع مخصص للمشاهدة الجماعية في حي بونكيو بالعاصمة طوكيو.

وساد الصمت للحظات عقب صافرة النهاية، قبل أن ينفجر الحضور بالتصفيق والهتافات، تعبيرًا عن تقديرهم للجهود التي بذلها اللاعبون طوال المباراة.

وقال تسونيهيتو شيراكاتا (42 عامًا)، وهو موظف من حي سيتاغايا في طوكيو تابع المباراة برفقة زوجته: «آمل أن تتمكن اليابان من الفوز بكأس العالم المقبلة، مستفيدةً من الخبرة التي اكتسبها اللاعبون من مواجهة نخبة نجوم كرة القدم في العالم».









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)