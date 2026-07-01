اليابان تقلص هدر الطعام إلى أدنى مستوى على الإطلاق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن حجم هدر الطعام في اليابان انخفض خلال السنة المالية 2024 إلى 4.61 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في السنة المالية 2012، مواصلًا التراجع للعام الثالث على التوالي.

ووفقًا لوزارة الزراعة ووزارة البيئة ووكالة شؤون المستهلك، تراجع إجمالي هدر الطعام بمقدار 30 ألف طن مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وفي المقابل، ارتفع هدر الطعام الصادر عن الشركات العاملة في قطاع الأغذية إلى 2.37 مليون طن، مقارنة بـ2.31 مليون طن في العام السابق، مسجلًا أول زيادة منذ ثلاث سنوات، ويُعزى ذلك على ما يبدو إلى انتعاش الإقبال على المطاعم بعد جائحة كوفيد-19.

وبلغت كمية هدر الطعام لدى مصنعي الأغذية 1.1 مليون طن، ارتفاعًا من 1.08 مليون طن، فيما ارتفعت الكمية في قطاع المطاعم إلى 700 ألف طن مقارنة بـ660 ألف طن في العام السابق.

أما على مستوى الأسر، فقد انخفض هدر الطعام إلى 2.24 مليون طن، مقارنة بـ2.33 مليون طن في السنة المالية السابقة، مواصلًا الاتجاه التنازلي المستمر منذ السنة المالية 2017. كما تراجعت كمية المواد الغذائية التي تم التخلص منها دون فتح عبواتها إلى 960 ألف طن، بعد أن كانت مليون طن في العام السابق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)