اليابان تطلق دعمًا حكوميًا لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي المحلية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، أنها ستقدم دعمًا بقيمة 387.3 مليار ين لمشروع يهدف إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي محلي يُشكل الأساس لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحكم بالروبوتات.

وتهدف الوزارة إلى إتاحة هذا النموذج الأساسي متعدد الوسائط على نطاق واسع أمام الشركات اليابانية، في إطار جهودها لتعزيز القدرة التنافسية لليابان وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة والصين في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقود المشروع شركة Noetra، وهي شركة يابانية أُسست بمشاركة عدد من الشركات، من بينها شركة سوفت بنك، بهدف تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وسينضم إلى المشروع مهندسون من سوفت بنك، إلى جانب باحثين من شركة Preferred Networks، وهي شركة يابانية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. كما سيتولى المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا (AIST) دعم شركة Noetra، بالتنسيق مع مؤسسات بحثية داخل اليابان وخارجها.

وبموجب المشروع، الذي يمتد خمس سنوات، تعتزم Noetra وAIST إطلاق أول نموذج أساسي خلال السنة المالية الحالية، على أن تُطرح نسخة مطورة منه في كل سنة مالية لاحقة، اعتمادًا على البيانات التي سيتم جمعها من الشركات المصنعة وغيرها من المؤسسات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)