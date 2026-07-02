عضو سابق في العائلة الإمبراطورية: خطة التبني «غير واقعية»

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب أساهيرو كوني، البالغ من العمر 81 عاماً والمنحدر من أحد الفروع السابقة للعائلة الإمبراطورية اليابانية، عن تحفظه إزاء مقترح يسمح للعائلة الإمبراطورية بتبني ذكور من نسل الفروع الإمبراطورية السابقة المنحدرين عبر الخط الذكوري، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة تناقص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية.

وُلد كوني في أكتوبر/تشرين الأول 1944 ضمن فرع ”كونينوميا“ الإمبراطوري، وهو الابن الثالث للأمير كوني والأميرة توموكو، وأصغر أبنائهما الثمانية. كما أنه ابن شقيق الإمبراطورة الراحلة كوجون، زوجة الإمبراطور شووا، وابن عم الإمبراطور الأب أكيهيتو.

وعندما خرج فرع ”كونينوميا“ من المؤسسة الإمبراطورية في أكتوبر/تشرين الأول 1947، كان كوني في الثالثة من عمره ويحتل المرتبة الثامنة عشرة في ترتيب ولاية العرش. ويقول مستذكراً تلك الفترة: ”لا أتذكر شيئاً من تلك الأيام“.

وأضاف: ”لقد عشت حياتي كمواطن عادي، ولذلك تبدو لي هذه الخطة غير واقعية“، متسائلاً: ”كما أتساءل عما إذا كانت هذه الفكرة ستحظى بتفهم وقبول لدى الرأي العام“.

وكانت من بين زملائه في الصف بمدرسة غاكوشوئين الابتدائية ياسوكو كونوي، ابنة الأمير الراحل ميكاسا. وبعد تخرجه في جامعة غاكوشوئين، عمل مهندساً في شركة هيتاتشي لمدة تقارب أربعين عاماً.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)