اليابان تخفض رسوم إصدار جوازات السفر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم اليابان خفض رسوم إصدار جوازات السفر اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث ستنخفض تكلفة إصدار جواز سفر صالح لمدة 10 سنوات للبالغين عند التقديم عبر الإنترنت من 15,900 ين إلى 8,900 ين.

وفي المقابل، ستُلغي الحكومة فئة جواز السفر الصالح لمدة خمس سنوات للبالغين، ليقتصر هذا النوع من الجوازات على القاصرين فقط. كما ستُوحَّد رسوم إصداره عند 4,400 ين، مقارنةً بالرسوم السابقة البالغة 5,900 ين للأطفال دون سن 12 عامًا، و10,900 ين لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وتتوقع وزارة الخارجية زيادة في عدد الطلبات، مشيرةً إلى أن مدة إصدار الجواز قد تمتد حاليًا إلى نحو شهر، بدلًا من الفترة المعتادة التي تبلغ حوالي أسبوعين. وسيُطلب من المتقدمين الذين يقدمون طلباتهم حضوريًا دفع رسم إضافي قدره 400 ين.

ويتزامن خفض رسوم جوازات السفر مع رفع ضريبة السياحة الدولية، المعروفة باسم «ضريبة المغادرة».

كما سترفع اليابان، اعتبارًا من يوم الأربعاء، رسوم التأشيرات، لتصبح 15 ألف ين بدلًا من 3 آلاف ين لتأشيرة الدخول لمرة واحدة، و30 ألف ين بدلًا من 6 آلاف ين لتأشيرة الدخول المتعدد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)