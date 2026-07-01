فضيحة احتيال مالي تلاحق الخطوط الجوية اليابانية
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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت مصادر، الثلاثاء، أن شركة الخطوط الجوية اليابانية (JAL) حصلت بصورة غير قانونية على إعانات حكومية مخصصة لمشروع يهدف إلى تطوير تقنيات التنقل الجوي من الجيل التالي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة (الدرون) والسيارات الطائرة، وذلك من خلال التلاعب ببيانات تكاليف العمالة.
وتعتزم الشركة إعادة الإعانات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 280 مليون ين، فيما تشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات بدأت منذ عام 2022.
وبحسب الشركة ومصادر مطلعة، فقد كُشفت المخالفات في إطار مشروع تشرف عليه منظمة تطوير تقنيات الطاقة الجديدة والصناعة (NEDO)، وهي هيئة حكومية تُعنى بدعم الأبحاث والتطوير في المجالات الصناعية والتكنولوجية.
وأوضحت المصادر أن الشركة طلبت من موظفيها، خلال العام الماضي، تسجيل ساعات عملهم بما يتوافق مع الخطة التي قدمتها مسبقًا إلى المنظمة قبل انطلاق المشروع، بدلاً من تسجيل ساعات العمل الفعلية.
ويُعتقد أن الهدف من ذلك كان ضمان الحصول على كامل قيمة الإعانات المخصصة في الميزانية الأصلية للمشروع. وقد كُشفت هذه الممارسات في يناير/كانون الثاني الماضي، لتباشر الشركة تحقيقًا داخليًا أوكلته إلى محامٍ خارجي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)