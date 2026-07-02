الطفرة السياحية تعيد إشعال سوق الأراضي في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- استمرت السياحة الوافدة في المساهمة برفع أسعار الأراضي المطلة على الطرق (الأسعار المرجعية لتقييم الضرائب) في اليابان هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الضرائب الوطنية يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الأراضي المواجهة للطرق في البلاد حتى الأول من يناير/كانون الثاني بنسبة 2.9% في المتوسط مقارنة بالعام السابق، مسجلة بذلك العام الخامس على التوالي من النمو. كما سجلت بعض المناطق التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح الأجانب ارتفاعات تجاوزت 25%.

ومن بين أعلى أسعار الأراضي المطلة على الطرق في المناطق التي يغطيها كل مكتب ضرائب، سجلت قرية ”هاكوبا“ في محافظة ناغانو (وسط اليابان) أسرع معدل نمو للعام الثالث على التوالي بنسبة 32.7%، وهو أعلى من ارتفاع العام السابق الذي بلغ 32.4%. وجاءت قرية ”نوزاوا أونسن“ في نفس المحافظة في المرتبة الثانية بنسبة 31.3%، تليها منطقة ”كيتانومين“ في مدينة فورانو بمحافظة هوكايدو أقصى شمال البلاد بنسبة 28.0%.

وتقع هذه المناطق الثلاث بالقرب من منتجعات التزلج الشهيرة بثلوجها القطنية عالية الجودة، ولذلك تحظى بشعبية واسعة بين الزوار الأجانب.

وفي المقابل، سجلت منطقة سوق الصباح ”أسايتشي دورتي“ في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا (وسط اليابان) —والتي تضررت بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في يناير 2024— أكبر انخفاض في أسعار الأراضي المطلة على الطرق بنسبة 8.6%، وإن كان هذا التراجع أقل من هبوط العام السابق الذي بلغ 16.7%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)