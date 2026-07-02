اليابان تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

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طوكيو - (جيجي برس)-- جددت اليابان، يوم الأربعاء، تأكيدها على مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي بنظيره الأوكراني أندري سيبيها في طوكيو.

وقال موتيغي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، إن اليابان ”ستواصل دعم تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا“.

من جانبه، أعرب سيبيها عن بالغ امتنانه للدعم الذي تقدمه الحكومة والشعب اليابانيان لأوكرانيا.

وشهد اللقاء توقيع وثيقة مشتركة بين البلدين بشأن التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتقديم الدعم لأوكرانيا.

وتُعد هذه الزيارة الأولى للوزير الأوكراني إلى اليابان منذ شهر أغسطس/آب من العام الماضي؛ وكان قد التقى في يونيو/حزيران الماضي بأيانو كونيميتسو، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية في أوكرانيا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)