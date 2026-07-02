اليابان تضيق الخناق على منشورات الاحتيال في وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، يوم الخميس، أنها تعتزم إضافة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تُسهّل عمليات الاحتيال العاطفي، وأنواع الاحتيال الأخرى، وما يُسمى بالوظائف المشبوهة بدوام جزئي، إلى فئة المعلومات غير القانونية.

وستكون هذه المنشورات خاضعة لطلبات الحذف من قِبل مركز الخط الساخن للإنترنت، الذي أنشأته وكالة الشرطة الوطنية.

وتعتزم الوكالة مراجعة المبادئ التوجيهية التشغيلية لمركز الخط الساخن للإنترنت في أقرب وقت ممكن من شهر أغسطس، وذلك بعد استطلاع آراء الجمهور وعقد مناقشات في لجنة من الخبراء.

وبناءً على البلاغات المقدمة من الجمهور، يطلب ”مركز الخط الساخن للإنترنت“ من مديري المواقع الإلكترونية ومزودي خدمات الإنترنت إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار من الإنترنت، كما يقوم بإبلاغ الشرطة بهذه الحالات.

يُذكر أن المبادئ التوجيهية التشغيلية الحالية تحدد 18 فئة من المعلومات الضارة، بما في ذلك الإعلانات والمعلومات التي تستدرج الأشخاص إلى الكازينوهات عبر الإنترنت والمخدرات غير القانونية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)