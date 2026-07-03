سوني تتجه إلى إنهاء تصنيع أقراص بلاي ستيشن مع تسارع التحول الرقمي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، يوم الخميس، أنها ستتوقف عن إنتاج نسخ الأقراص من ألعاب «بلاي ستيشن» الجديدة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2028، لتصبح جميع الإصدارات الجديدة متاحة حصريًا عبر التنزيل الرقمي.

وبهذا القرار، تُسدل الشركة الستار على حقبة أقراص ألعاب «بلاي ستيشن» بعد 33 عامًا من إطلاق الجهاز الأصلي لأول مرة في الأسواق في ديسمبر/كانون الأول 1994.

وأكدت وحدة الألعاب التابعة لمجموعة سوني أن القرار لن يؤثر على الألعاب المطروحة حاليًا في الأسواق.

وأوضحت الشركة أن الطلب على النسخ الرقمية أصبح يفوق بفارق كبير الطلب على الأقراص، مشيرة إلى أن تغير تفضيلات المستهلكين وظروف السوق كانا الدافع وراء قرار وقف إنتاج النسخ المادية.

وخلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار الماضي، لم تمثل مبيعات أقراص الألعاب سوى 5% من إجمالي إيرادات الشركة من برمجيات الألعاب، والتي بلغت 2.64 تريليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)