ارتفاع متواصل.. إيرادات الضرائب في اليابان مرشحة لمستوى تاريخي جديد

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب في الحساب العام للحكومة اليابانية خلال السنة المالية 2025، التي انتهت في مارس/آذار، نحو 84.2 تريليون ين، مسجلةً مستوىً قياسيًا للعام السادس على التوالي، بحسب ما تبيّن يوم الخميس.

ويمثل هذا الرقم زيادةً مقارنة بإيرادات السنة المالية 2024، التي بلغت 75.2 تريليون ين، ويعكس استمرار قوة أرباح الشركات، إلى جانب ارتفاع الأجور والأسعار. ومن المنتظر أن تعلن وزارة المالية الأرقام الرسمية قريبًا.

وعند إعداد مشروع الموازنة الأولية للسنة المالية 2025، كانت الحكومة قد توقعت أن تبلغ الإيرادات الضريبية 77.8 تريليون ين. ثم رفعت هذا التقدير إلى 80.7 تريليون ين عند إقرار الميزانية التكميلية في ديسمبر/كانون الأول، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أن الإيرادات الفعلية ستتجاوز هذا الرقم بنحو 3.5 تريليون ين.

ووفقًا للتقديرات، تتوزع الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2025 بواقع 21.7 تريليون ين من ضرائب الشركات، و25.3 تريليون ين من ضرائب الدخل، و26.0 تريليون ين من ضرائب الاستهلاك.

وفي المقابل، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية 10.7 تريليون ين، مدفوعة بزيادة التحويلات المالية من بنك اليابان إلى الخزانة العامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)