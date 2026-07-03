مورياسو يعرب عن أسفه بعد خروج اليابان من كأس العالم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، عن أسفه لخروج الفريق من بطولة كأس العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب عودته إلى اليابان يوم الخميس.

وقال مورياسو: «كان بإمكاني قيادة الفريق إلى الفوز في مباراة دور الـ 16 أمام البرازيل لو أحسنت إدارة مسألة البطاقات الملونة. أشعر بأسف عميق لهذه الهزيمة».

وخلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تعادل المنتخب الياباني، الملقب بـ«الساموراي الأزرق»، مع هولندا في دور المجموعات بعدما تقدم في النتيجة مرتين. وفي دور الـ16، أنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدمًا على البرازيل، قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 2-1.

وأضاف مورياسو: «رغم أن البطولة انتهت بالنسبة لنا بنتيجة مؤسفة، فإنني شعرت بأننا أصبحنا قادرين على منافسة أقوى منتخبات العالم، اعتمادًا على ما بُني عبر تاريخ كرة القدم اليابانية». وتابع: «إذا واصلنا التطور بهذا النهج، فقد نصل يومًا ما إلى قمة العالم».

وعند سؤاله عما إذا كان سيغادر منصبه، لم يحسم مورياسو الأمر، مكتفيًا بالقول: «أحتاج إلى بعض الوقت للراحة والتفكير في مجريات البطولة. هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)