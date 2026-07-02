【فيديو】صيف الانتعاش في طوكيو ديزني لاند: ألعاب مائية وعروض ضوئية مبهرة في سماء الليل

أخبار اليابان

طوكيو ديزني لاند (TDL، مدينة أوراياسو، محافظة تشيبا) - افتتحت المدينة يوم 1 يوليو/تموز أمام وسائل الإعلام الفعالية الصيفية الخاصة ” (صيف الانتعاش في منتجع طوكيو ديزني). وتوفر الفعالية العديد من العروض الترفيهية والقوائم الحصرية التي تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء منعشة، كما شهد العرض الليلي تقديم أداء مبهر باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون) لأول مرة في تاريخ طوكيو ديزني لاند. ومن المقرر أن تستمر الفعالية من 2 يوليو/تموز وحتى 14 سبتمبر/أيلول.

وهذا العام أيضاً، ستُضفي الأغنية الرئيسية للفعالية، والتي تقدمها فرقة ”Mrs. GREEN APPLE“، بهجة خاصة على موكب ”مهمة بايمكس للانتعاش“ (Baymax‘s Mission: Cool Down) الذي يجوب الحديقة ناشراً رذاذ الماء. كما ستتحول كل من ألعاب ”أفعوانية غادجيت“ (Gadget‘s Go Coaster)، و”جبل سبلاش“ (Splash Mountain)، ومنطقة ”تون تاون“ (Toontown) إلى نسخة ”البلل الكامل“، حيث أُضيفت إليها مؤثرات خاصة لرش المياه.

أما العرض الليلي ”Reach for the Stars“، الذي سيُسدل الستار عليه في اليوم الأخير من الفعالية، فقد تم تمديد وقت عرضه لمدة 5 دقائق إضافية؛ حيث أُضيفت قصة جديدة، وقدمت طائرات الدرون التي تحلق في تشكيلات منسقة أداءً ضوئياً غامراً يتخذ من سماء الليل مسرحاً له.