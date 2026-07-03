【فيديو】رغم الخسارة أمام البرازيل.. استقبال حافل لساموراي اليابان في مطار هانيدا

أخبار اليابان

عاد المنتخب الياباني لكرة القدم إلى البلاد يوم 2 من الشهر الجاري، على متن ثلاث رحلات جوية متفرقة، وذلك بعد خسارته الصعبة أمام البرازيل من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك. وكان في استقبال البعثة بمطار هانيدا نحو 700 شخص، حيث تعالت التصفيق وهتافات الترحيب فور ظهور اللاعبين، فيما رد المدير الفني هاجيمي مورياسو بالانحناء مراراً وتكراراً تقديراً للجماهير.